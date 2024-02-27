В запрещенном "Инстаграме"* пользователям не разрешают смотреть на горящий танк "Абрамс"

Запрещенная в России соцсеть "Инстаграм"* блокирует видео с горящим американским танком Abrams A1M1, подбитым ВС РФ в зоне спецоперации.
При блокировке модераторами видеоролика появляется надпись, которая переводится как:
"Данное видео нарушает "имидж, деловую репутацию и бизнес-интересы компании".
Акции производителя "Абрамсов" начали падать после распространения в Сети кадров горящего американского "супероружия". Ранее та же судьба постигла компании Rheinmetall AG (танки "Леопард"), BAE Systems (БМП Bradley) и Leonardo S. p.a. (ЗРК IRIS-T).
* Meta, Facebook, Instagram — признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
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