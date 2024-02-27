В запрещенном "Инстаграме"* пользователям не разрешают смотреть на горящий танк "Абрамс"

Instagram* блокирует видео с уничтожением Abrams A1M1 ради "защиты репутации"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Запрещенная в России соцсеть "Инстаграм"* блокирует видео с горящим американским танком Abrams A1M1, подбитым ВС РФ в зоне спецоперации.

Фото: flickr.com by mark6mauno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При блокировке модераторами видеоролика появляется надпись, которая переводится как:

"Данное видео нарушает "имидж, деловую репутацию и бизнес-интересы компании".

Акции производителя "Абрамсов" начали падать после распространения в Сети кадров горящего американского "супероружия". Ранее та же судьба постигла компании Rheinmetall AG (танки "Леопард"), BAE Systems (БМП Bradley) и Leonardo S. p.a. (ЗРК IRIS-T).

* Meta, Facebook, Instagram — признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.