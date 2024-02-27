В Москве в районе Свиблово замечена натуралистичная снежная свинья на скамейке

В Москве на одной из скамеек слепили снежную свинью

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Несмотря на потепление и наступающую весну, в Москве ещё осталось много снега. Москвичи решили воспользоваться этим ради одной из зимних забав и слепили необычного снеговика.

Фото: flickr.com by Anthony Quintano is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В районе Свиблово на одной из скамеек замечен "свиновик" — свинья из снега. Одно из копыт снежного животного закинуто на спинку скамейки, на морде видна довольная улыбка, а рядом со свиньёй стоит бутылка с неизвестным напитком.

Фотография опубликована в телеграм-канале "Москва Live". Снежная фигура удивляет своим внешним видом: свинью слепил талантливый умелец, она выполнена мастерски и получилась очень натуралистичной.

Ранее жители Архангельска слепили 84 снеговика на одной площадке, но на следующий день из-за потепления они начали таять и утратили красоту. Власти города пообещали быстро убрать остатки превратившихся в слякоть фигур.