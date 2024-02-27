Нужен ли в России реестр безвестных пациентов: мнение кандидата медицинских наук

Медик Константинов считает создание базы неизвестных пациентов ненужным

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Кандидат медицинских наук Кирилл Константинов пояснил, почему считает создание такого реестра излишним.

Фото: 74.RU by Леонид Меньшенин

Pravda.Ru ранее уже сообщала, что с идеей создания базы неизвестных пациентов выступила одна из парламентских партий.

"Не очень сильно понимаю, в чем такая резкая необходимость, да еще и в принятии таких вещей на законодательном уровне. Есть регистр в системе обязательного медицинского страхования. Есть закон "Об обязательном медицинском страховании". Есть обязательства непосредственно гражданина Российской Федерации быть застрахованным в системе обязательного медицинского страхования. В этом же законе и в последующих нормативно-правовых актах ведется понятие так называемых "незарегистрированных лиц", "неидентифицированных лиц", у которого нет полиса обязательного медицинского страхования, но которые приходят, обращаются за медицинской помощью", — подкрепляет своё мнение фактами эксперт.

Вылечим всех — расхожая фраза из известного фильма. Именно такой подход практикуется в лечебных учреждениях, считает специалист.

"Поступает человек с улицы. Человек шел, упал, его подобрали прохожие, вызвали скорую, его положили на каталку, привезли в лечебное учреждение. Да, при нем нет документов — ни паспорта, ни полиса. Он неидентифицированный. Его начинают лечить. И эта информация, что к нам поступил такой-то пациент, поступает в базу районного отделения полиции. Не задача лечебного учреждения — снимать отпечатки пальцев, делать его фотографии, рассылать", — уверен Кирилл Константинов.

Собеседник Pravda. Ru считает, что лечебные учреждения и органы правопорядка давно и эффективно взаимодействуют по идентификации безвестных пациентов.

"Не имеющий полис обязательного медицинского страхования или который не дифференцируется непосредственно, например, тот же самый бомж. Человек, который поступает, соответственно, эта информация о нем непосредственно сразу поступает в Министерство внутренних дел. В данной ситуации это не задача лечебного учреждения — его идентифицировать. Задача лечебного учреждения в данной ситуации — лечить человека, который поступил", — считает Кирилл Константинов.