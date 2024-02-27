Куда бежать за работой: Топ-5 регионов России, где наибольшая нужда в мигрантах

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, Андрей Кладов, указывает, что наибольшая потребность в трудовых мигрантах сосредоточена в ресурсоемких секторах бизнеса, таких как логистика, фудтех, строительство, сельское хозяйство и пищевое производство.
Регионы, где эти секторы преобладают, такие как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также южные регионы страны, забирают до 60% всех мигрантов, приезжающих для работы в Россию. Об этом сообщает URA.RU.
Наиболее острый кадровый голод наблюдается в ритейле, клининге, строительстве и гостинично-ресторанным бизнесе. В этих отраслях работодатели вынуждены обращаться к услугам трудовых мигрантов из-за дефицита линейного и квалифицированного персонала.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.