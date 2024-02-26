Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД Абхазии обратился к МИД России по поводу инцидентов на границе с Россией
Депутат Челябинской области Елена Колесникова отправилась добровольцем в зону спецоперации
Северокорейский обозреватель предупредил Киев: лучше не дерзить ядерной державе
Автоэксперт Балабас: лужи на дорогах весной могут повредить тормозные диски и катализаторы
Офтальмологи рассказали, почему зрачки получаются красными на фотографиях со вспышкой
Диетолог Павлова рассказала, что есть на завтрак, чтобы продлить жизнь
Глава дипломатии ЕС призывал ограничить поставки российского газа и нефти на мировой рынок
Минеральная пудра для умывания: всё, что нужно о ней знать
Тренер Дерендеева рассказала, сколько воды нужно выпивать в день
Дискриминация в клубе: как девушка столкнулась с отказом из-за лишнего веса и возраста

Девушку не пустили в московский клуб из-за лишнего веса

0:46
Общество

Девушка по имени Анастасия К. столкнулась с серией отказов при попытках посещения столичного ночного клуба из-за своего лишнего веса и возраста. Промоутер клуба явно указал, что такие критерии допуска касаются только женщин, что вызвало удивление и обиду у пострадавшей.

Девушку не пустили в московский клуб из-за лишнего веса
Фото: Wikipedia by Nathan.F is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

После обращения в клуб через официальные каналы девушка получила неприятный ответ, который лишь усилил ее разочарование. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Психологи отмечают, что подобные случаи дискриминации могут нанести серьезный ущерб психическому здоровью, и рекомендуют пострадавшей обратить внимание на свое самоощущение и проявить силу духа, не допуская, чтобы подобные ситуации подрывали ее уверенность в себе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Последние материалы
Рассада из семян может выглядеть совсем плохо
Guardian: Владимир Зеленский выглядел измотанным на последних совещаниях
Врач Буланов назвал постоянную одышку тревожным симптомом
Айза Долматова доверила управление автомобилем 13-летнему сыну
Дания завершила расследование взрыва на "Северных потоках"
Адвокат рассказал, что делать при автоподставах
Нутрициолог Аветова назвала шесть продуктов для здоровья сердца
Девушку не пустили в московский клуб из-за лишнего веса
Трое мирных жителей погибли из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Как продлить срок службы автоматической коробки передач: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников