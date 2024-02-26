Дискриминация в клубе: как девушка столкнулась с отказом из-за лишнего веса и возраста

Девушка по имени Анастасия К. столкнулась с серией отказов при попытках посещения столичного ночного клуба из-за своего лишнего веса и возраста. Промоутер клуба явно указал, что такие критерии допуска касаются только женщин, что вызвало удивление и обиду у пострадавшей.
После обращения в клуб через официальные каналы девушка получила неприятный ответ, который лишь усилил ее разочарование. Об этом сообщает сайт aif.ru.
Психологи отмечают, что подобные случаи дискриминации могут нанести серьезный ущерб психическому здоровью, и рекомендуют пострадавшей обратить внимание на свое самоощущение и проявить силу духа, не допуская, чтобы подобные ситуации подрывали ее уверенность в себе.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.