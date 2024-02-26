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Медлительность, лишний вес, "взгляд как у Пьеро": психолог Василькова перечислила признаки глубоко несчастного человека

Психолог Василькова рассказала, какие признаки выдают глубоко несчастного человека

1:28
Общество

Психолог Татьяна Василькова рассказала, что глубоко несчастным людям свойственна жалость к себе. Своим внешним видом и манерами они показывают окружающим, что у них происходит в душе.

Психолог Василькова рассказала, какие признаки выдают глубоко несчастного человека
Фото: unsplash.com by Rhendi Rukmana is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глубоко несчастные люди имеют привычку смотреть в пол. Это происходит, потому что такие люди склонны к подсознательным мыслям о смерти, а могила находится в земле, под их ногами. Также Василькова отметила у мучимых тоской и унынием людей грустный взгляд и сравнила его со взглядом Пьеро из сказки "Буратино". Движения тоскующих людей медленные, заторможенные.

Василькова подчеркнула, что люди, для которых депрессия стала привычным состоянием, не любят брать на себя ответственность, потому что ментально они чувствуют себя неживыми, а значит, не способны на активные и решительные действия.

Также психолог рассказала, по какому вопросу можно определить глубоко несчастного человека. Если пришедший к ней пациент задаётся вопросом, в чём смысл жизни, она сразу понимает, что у него не всё в порядке. Если же спросить у таких людей, о чём они мечтают, и они затрудняются с ответом, это также указывает на глубокую грусть.

Василькова отметила, что лишний вес может рассказать о печали в душе человека, потому что еда — самый лёгкий способ заесть переживания, однако эксперт уточняет, что это не касается тех случаев, когда лишние килограммы связаны с какой-либо физической болезнью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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