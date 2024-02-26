Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев наряду с американскими F-16 уже хочет и французские Mirage-2000
Американские ученые нашли различия в мозге мужчины и женщины
Перемирие в Секторе Газа откладывается
3 секрета насыщенной заправки: как приготовить борщ, за который хозяйка получит высшую похвалу от домочадцев
ТОП-3 кроссоверов с вариатором: долговечность и надежность
Врач рассказал о пользе и вреде артишоков
Семь ошибок в макияже, которые делают образ безвкусным
Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что "Россия должна выиграть в этом конфликте"
Как понять, почему кошка не съедает всю еду из миски
Активист из Тюмени предложил ввести льготы для участников СВО в клубе Mutabor

Mutabor: тюменец заберет иск на миллиард рублей в обмен на льготы

0:53
Общество

Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск на 1 миллиард рублей к "Мутабору" за "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, сообщил в интервью РИА Новости, что готов к мирному разрешению спора, если участникам СВО позволят посещать скандальный столичный клуб на льготной основе.

Mutabor: тюменец заберет иск на миллиард рублей в обмен на льготы
Фото: Wikimedia Commons by Malagalabombonera is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В настоящее время Лефортовский суд Москвы начал рассматривать по существу иск Рябцева. Сегодня прошла досудебная подготовка, во время которой заявитель просил суд истребовать постановление о приостановлении работы "Мутабора" на 90 суток, а также потребовал привлечь в качестве третьего лица организаторов вечеринки из ООО "Департамент маркетинг".

На заседании присутствовала представитель клуба, однако от комментариев она отказалась.

Напомним, пока что ни один истец, потребовавший компенсации из-за вечеринки в "Мутаборе", не добился успеха.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Последние материалы
Семь ошибок в макияже, которые делают образ безвкусным
Как понять, почему кошка не съедает всю еду из миски
Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что "Россия должна выиграть в этом конфликте"
Mutabor: тюменец заберет иск на миллиард рублей в обмен на льготы
В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов Премии "Золотой Граммофон"
Тренер Тарасова считает, что апелляция России в CAS не поможет вернуть золото командного турнира ОИ-2022
Гибрид моркови "Канада F1"
Тренер Иванов рассказал, как не набрать вес после похудения
В Санкт-Петербурге задержали юношу, справившего нужду на "Медного всадника"
Не все конфеты — вредные. Готовим полезные сладости дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников