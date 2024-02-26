Активист из Тюмени предложил ввести льготы для участников СВО в клубе Mutabor

Mutabor: тюменец заберет иск на миллиард рублей в обмен на льготы

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Активист из Тюмени Юрий Рябцев, подавший иск на 1 миллиард рублей к "Мутабору" за "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, сообщил в интервью РИА Новости, что готов к мирному разрешению спора, если участникам СВО позволят посещать скандальный столичный клуб на льготной основе.

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В настоящее время Лефортовский суд Москвы начал рассматривать по существу иск Рябцева. Сегодня прошла досудебная подготовка, во время которой заявитель просил суд истребовать постановление о приостановлении работы "Мутабора" на 90 суток, а также потребовал привлечь в качестве третьего лица организаторов вечеринки из ООО "Департамент маркетинг".

На заседании присутствовала представитель клуба, однако от комментариев она отказалась.

Напомним, пока что ни один истец, потребовавший компенсации из-за вечеринки в "Мутаборе", не добился успеха.