Служба спасения Якутии предупредила жителей о падении обломков ракеты и призвала отказаться от походов в лес

29 февраля в 08:43 с космодрома Восточный планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". В связи с этим в Республике Саха местное ГУ МЧС предупреждает жителей об опасности. Ведомство просят людей не покидать города и не ходить в лес жителей Алданского, Вилюйского, Олекминского и Верхневилюйского районов. Это связанно с тем, что во время запуска обломки ракеты могут упасть вблизи этих районов.
Служба спасения Якутии, в свою очередь, займётся обеспечением жителей и поисками и сборами упавших частей ракеты. Она находится в полной готовности к устранению возможных проблем.
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