Служба спасения Якутии предупредила жителей о падении обломков ракеты и призвала отказаться от походов в лес

Якутское ГУ МЧС попросило граждан воздержаться от поездок за город из-за риска падения обломков ракеты

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

29 февраля в 08:43 с космодрома Восточный планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". В связи с этим в Республике Саха местное ГУ МЧС предупреждает жителей об опасности. Ведомство просят людей не покидать города и не ходить в лес жителей Алданского, Вилюйского, Олекминского и Верхневилюйского районов. Это связанно с тем, что во время запуска обломки ракеты могут упасть вблизи этих районов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Служба спасения Якутии, в свою очередь, займётся обеспечением жителей и поисками и сборами упавших частей ракеты. Она находится в полной готовности к устранению возможных проблем.