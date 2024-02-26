Тело Алексея Навального* доставлено в Москву. Его похоронят на Хованском или Борисовском кладбище

Mash: Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля

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Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля, его тело доставили в столицу России вчера, сообщает Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Feldman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Где будет погребено тело, пока неизвестно. Церемония может пройти на Борисовском или Хованском кладбищах.

Родители Алексея Навального* хотят похоронить его на Хованском кладбище — одном из крупнейших в Москве. Цена участка здесь начинается от 132 тысяч рублей. Однако места предназначены только для родственных захоронений.

Ранее в Кремле опровергли заявления о том, что российские власти оказывают давление на мать оппозиционера.

*Включен Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.