Тело Алексея Навального* доставлено в Москву. Его похоронят на Хованском или Борисовском кладбище

Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля, его тело доставили в столицу России вчера, сообщает Mash.
Где будет погребено тело, пока неизвестно. Церемония может пройти на Борисовском или Хованском кладбищах.
Родители Алексея Навального* хотят похоронить его на Хованском кладбище — одном из крупнейших в Москве. Цена участка здесь начинается от 132 тысяч рублей. Однако места предназначены только для родственных захоронений.
Ранее в Кремле опровергли заявления о том, что российские власти оказывают давление на мать оппозиционера.
*Включен Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.