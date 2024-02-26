Мужчину весом 140 килограммов назначили командиром взвода в Запорожье

Россиянин, вес которого составлял 140 килограммов, был отправлен на СВО, где его назначили командиром взвода в Запорожье.
Когда мужчина проходил медкомиссию, врачи сочли его полностью здоровым и годным для военной службы. Когда он поехал на СВО, его мать забила тревогу. Понимая, что у сына явные проблемы со здоровьем, она подала жалобу в прокуратуру. Мужчина был отправлен на повторную медкомиссию и полежал в госпитале в Феодосии. Ему поставили диагноз "прогрессирующее ожирение".
Решение военно-врачебной комиссии было отправлено в Москву для подтверждения, однако столичные медики потеряли справку, в результате чего мужчина вновь оказался на СВО.
Из-за стресса военнослужащий набрал ещё более 20 килограммов. Теперь он весит около 160 килограммов. Его родственники уверены, что причиной этому стал сильнейший стресс. Кроме того, у него появились проблемы со сном. Он больше не способен контролировать засыпание и может провалиться в сон в любую минуту и в любое время суток.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.