Мужчину весом 140 килограммов назначили командиром взвода в Запорожье

Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили на СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиянин, вес которого составлял 140 килограммов, был отправлен на СВО, где его назначили командиром взвода в Запорожье.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда мужчина проходил медкомиссию, врачи сочли его полностью здоровым и годным для военной службы. Когда он поехал на СВО, его мать забила тревогу. Понимая, что у сына явные проблемы со здоровьем, она подала жалобу в прокуратуру. Мужчина был отправлен на повторную медкомиссию и полежал в госпитале в Феодосии. Ему поставили диагноз "прогрессирующее ожирение".

Решение военно-врачебной комиссии было отправлено в Москву для подтверждения, однако столичные медики потеряли справку, в результате чего мужчина вновь оказался на СВО.

Из-за стресса военнослужащий набрал ещё более 20 килограммов. Теперь он весит около 160 килограммов. Его родственники уверены, что причиной этому стал сильнейший стресс. Кроме того, у него появились проблемы со сном. Он больше не способен контролировать засыпание и может провалиться в сон в любую минуту и в любое время суток.