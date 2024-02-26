Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума работает над проектом по ускоренному вводу в оборот отечественных лекарств
"Для оборонных усилий": министр экономики Франции предложил изъять вклады европейцев на 35 триллионов евро
Рецепт масла гхи с ореховым вкусом
Актёр Бурак Озчивит рассказал о своих впечатлениях от посещения России
Любовь Успенская припомнила Пугачёвой старые разногласия
Чемпион ОИ Светлов уверен, что Овечкин сумеет побить рекорд Гретцки
Риелтор Перескокова посоветовала подождать с продажей советских квартир
Mash: Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля
Песков:Россию не приглашали на мирный саммит по Украине
Мужчину весом 140 килограммов назначили командиром взвода в Запорожье

Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили на СВО

1:04
Общество

Россиянин, вес которого составлял 140 килограммов, был отправлен на СВО, где его назначили командиром взвода в Запорожье.

Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили на СВО
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда мужчина проходил медкомиссию, врачи сочли его полностью здоровым и годным для военной службы. Когда он поехал на СВО, его мать забила тревогу. Понимая, что у сына явные проблемы со здоровьем, она подала жалобу в прокуратуру. Мужчина был отправлен на повторную медкомиссию и полежал в госпитале в Феодосии. Ему поставили диагноз "прогрессирующее ожирение".

Решение военно-врачебной комиссии было отправлено в Москву для подтверждения, однако столичные медики потеряли справку, в результате чего мужчина вновь оказался на СВО.

Из-за стресса военнослужащий набрал ещё более 20 килограммов. Теперь он весит около 160 килограммов. Его родственники уверены, что причиной этому стал сильнейший стресс. Кроме того, у него появились проблемы со сном. Он больше не способен контролировать засыпание и может провалиться в сон в любую минуту и в любое время суток.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Последние материалы
Рецепт масла гхи с ореховым вкусом
Актёр Бурак Озчивит рассказал о своих впечатлениях от посещения России
Любовь Успенская припомнила Пугачёвой старые разногласия
Чемпион ОИ Светлов уверен, что Овечкин сумеет побить рекорд Гретцки
Риелтор Перескокова посоветовала подождать с продажей советских квартир
Mash: Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля
Песков:Россию не приглашали на мирный саммит по Украине
Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили на СВО
Эти овощи нельзя разогревать повторно
Выигравшие в лотерею миллиард рублей жители Тюмени уехали из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников