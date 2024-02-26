Житель Техаса заработал $1,76 млн на покупке акций. Теперь ему грозят штраф и развод с женой

Техасец подслушал разговор жены и заработал $1,76 млн

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

42-летний житель Техаса заработал $1,76 млн на покупке тысяч акций TravelCenters of America, подслушав разговор жены.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Акции компании, владеющей сетью трак-стопов в США и Канаде, американец решил купить в преддверии ее поглощения нефтегазовой British Petroleum Company (BP) за $1,3 млрд. О предстоящей сделке мужчина узнал из разговора жены, которая работала топ-менеджером BP.

В результате компания BP начала проверку по факту утечки информации. Техасец во всем признался супруге, а она сообщила своему руководству. Женщину уволили, а ее мужу теперь грозят штраф и развод с супругой.

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