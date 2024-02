Мария Захарова рассказала о своём разговоре с Любовью Успенской, после которого она написала слова к её песне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова к песне Любови Успенской "Сила моя со мной" и рассказала о предшествовавшем этому разговоре с певицей.

Фото: council.gov.ru by СоветФедерации is licensed under Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation