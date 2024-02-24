Мария Захарова рассказала о своём разговоре с Любовью Успенской, после которого она написала слова к её песне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова к песне Любови Успенской "Сила моя со мной" и рассказала о предшествовавшем этому разговоре с певицей.
Захарова вспомнила, как полгода назад разговаривала с Успенской. Исполнительница сказала, что хочет начать предстоящий юбилейный концерт особо значимой песней, в которой пелось бы о самых главных для неё вещах.
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Произнесённая Успенской фраза понравилась Захаровой. После этого она почувствовала вдохновение и поняла, что сможет нанизать на эту фразу остальные слова. Захарова прочувствовала эмоции женщины, прошедшей через многие жизненные трудности. Она нашла полное взаимопонимание с певицей и смогла подобрать именно те слова, которые были нужны Успенской. Когда песня была записана, Захарова и Успенская сказали друг другу, что эту песню можно посвятить всей России в целом.
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