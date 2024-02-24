Мария Захарова рассказала о своём разговоре с Любовью Успенской, после которого она написала слова к её песне

Захарова рассказала, что вдохновило её на написание стихов к песне Успенской

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова к песне Любови Успенской "Сила моя со мной" и рассказала о предшествовавшем этому разговоре с певицей.

Фото: council.gov.ru by СоветФедерации is licensed under Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Захарова вспомнила, как полгода назад разговаривала с Успенской. Исполнительница сказала, что хочет начать предстоящий юбилейный концерт особо значимой песней, в которой пелось бы о самых главных для неё вещах.

"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости.

Произнесённая Успенской фраза понравилась Захаровой. После этого она почувствовала вдохновение и поняла, что сможет нанизать на эту фразу остальные слова. Захарова прочувствовала эмоции женщины, прошедшей через многие жизненные трудности. Она нашла полное взаимопонимание с певицей и смогла подобрать именно те слова, которые были нужны Успенской. Когда песня была записана, Захарова и Успенская сказали друг другу, что эту песню можно посвятить всей России в целом.