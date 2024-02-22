Блогер Стас Васильев назвал нереальным количество просмотров видео на YouTube-канале Ксении Собчак

Блогер Стас Васильев обвинил Ксению Собчак в накручивании просмотров на YouTube

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Знаменитый российский блогер Стас Васильев считает, что, кроме денег, Ксению Собчак ничего не интересует. Он высказал мнение о том, что Собчак не интересуется другими людьми и живёт только ради себя, своего удовольствия и благополучия. Васильев возмутился тем, как легко ей даются деньги, в то время как она, по его словам, зарабатывает их нечестным путём.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Васильев уверен, что Собчак накручивает себе просмотры на YouTube. Посмотрев на количество просмотров, лайков и комментариев на её канале, он сделал вывод, что такое число не может быть реальным без "постороннего вмешательства".

"Это невозможная статистика", — сказал он в интервью проекту Metametrica.

Стас Васильев не единственный, кто отрицательно относится к деятельности Собчак. Ранее другой блогер Эдвард Бил обвинил Собчак в хитрости и манипуляциях.