Блогер Стас Васильев назвал нереальным количество просмотров видео на YouTube-канале Ксении Собчак

Знаменитый российский блогер Стас Васильев считает, что, кроме денег, Ксению Собчак ничего не интересует. Он высказал мнение о том, что Собчак не интересуется другими людьми и живёт только ради себя, своего удовольствия и благополучия. Васильев возмутился тем, как легко ей даются деньги, в то время как она, по его словам, зарабатывает их нечестным путём.
Васильев уверен, что Собчак накручивает себе просмотры на YouTube. Посмотрев на количество просмотров, лайков и комментариев на её канале, он сделал вывод, что такое число не может быть реальным без "постороннего вмешательства".
"Это невозможная статистика", — сказал он в интервью проекту Metametrica.
Стас Васильев не единственный, кто отрицательно относится к деятельности Собчак. Ранее другой блогер Эдвард Бил обвинил Собчак в хитрости и манипуляциях.
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