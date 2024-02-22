Телеведущая Ханга опровергла мнение о неадекватности Жириновского и назвала его идеальным гостем для телепередачи

Телеведущая Ханга опровергла мнение о неадекватности Жириновского

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Жириновский всегда отличался яркостью и эпатажным поведением. Порой он так шокировал общественность своими выходками, что многие считали его неадекватным. Телеведущая Елена Ханга не согласна с этим мнением. По её словам, политик всегда чётко знал, что делает и говорит.

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Ханга вспомнила, как несколько раз Жириновский приходил к ней на передачу "Принцип домино", в которой она была ведущей.

"У меня Жириновский был несколько раз в "Принципе домино" в прямом эфире. У него настолько выверено было абсолютно всё! Самое большое заблуждение думать, что он был неадекватный. Вот говорят: "Жириновского несло". Никогда его не несло! Всё, что он делал, он делал осознанно, и ровно настолько, насколько он считал, что это должно быть сделано", — подчеркнула Ханга в беседе с RTVI.

Она вспомнила случай, когда во время одного эфира, посвящённого 8 марта, Жириновский внезапно бросил ей в лицо деньги и стал обзывать женщин проститутками. В беседе за кулисами Ханга выяснила у Жириновского, что на самом деле он не относится так к женщинам. Ему показалось, что эфир проходил слишком вяло и скучно, и захотел таким образом внести в него свежую струю. Ханга не обиделась на Жириновского за такой выпад. Более того, она считает, что он действительно мог оживить любую даже самую скучную передачу одним своим присутствием и был бесценным гостем. По словам Ханги, уже ради него одного можно было смотреть эти передачи.

"Зрители подумают, что он неадекватный. Да ничего, он идеальный был гость для телепрограммы", — подытожила ведущая.