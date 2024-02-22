69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

69-летняя жительница Канады Арди Лаш с юных лет вела активный образ жизни, но с годами артрит вынудил её меньше двигаться. Это привело к появлению лишнего веса. У Лаш болели колени и повышалось кровяное давление. Однажды она смотрела по телевизору передачу, в которой рассказывали про актрису, сбросившую вес благодаря кето-диете. Лаш решила последовать её примеру.

Фото: flickr.com by Steph is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Суть кето-диеты заключается в том, что нужно свести к минимуму употребление углеводов и отдавать предпочтение белковой пище. Пенсионерка нашла в интернете рецепт высокобелкового хлеба, приготовленного на основе сывороточного протеина, который получают в процессе приготовления сыров, и стала сама его печь.

Поначалу Лаш было трудно отказаться от хлеба из магазина, но когда она стала готовить свой собственный хлеб, она отметила, что он гораздо вкуснее. К тому же она стала реже чувствовать голод.

С тех пор как Лаш изменила своё питание, у неё начала меняться жизнь. Боли в коленях прошли, давление нормализовалось. Через восемь месяцев она весила на 31 килограмм меньше. По словам женщины, она теперь больше радуется жизни и может снова позволить себе почти такую же активность, как в молодости.