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69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете

1:18
Общество

69-летняя жительница Канады Арди Лаш с юных лет вела активный образ жизни, но с годами артрит вынудил её меньше двигаться. Это привело к появлению лишнего веса. У Лаш болели колени и повышалось кровяное давление. Однажды она смотрела по телевизору передачу, в которой рассказывали про актрису, сбросившую вес благодаря кето-диете. Лаш решила последовать её примеру.

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Фото: flickr.com by Steph is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Суть кето-диеты заключается в том, что нужно свести к минимуму употребление углеводов и отдавать предпочтение белковой пище. Пенсионерка нашла в интернете рецепт высокобелкового хлеба, приготовленного на основе сывороточного протеина, который получают в процессе приготовления сыров, и стала сама его печь.

Поначалу Лаш было трудно отказаться от хлеба из магазина, но когда она стала готовить свой собственный хлеб, она отметила, что он гораздо вкуснее. К тому же она стала реже чувствовать голод.

С тех пор как Лаш изменила своё питание, у неё начала меняться жизнь. Боли в коленях прошли, давление нормализовалось. Через восемь месяцев она весила на 31 килограмм меньше. По словам женщины, она теперь больше радуется жизни и может снова позволить себе почти такую же активность, как в молодости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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