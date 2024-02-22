В Новосибирской области учительницу заставили писать объяснительную записку за якобы непристойное фото с мужем у храма

В Сибири учительницу заставили оправдываться за фото с мужем у храма

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Куйбышева анонимно пожаловался на свадебное фото 25-летней учительницы русского языка и литературы Марины Львовой. На снимке она позирует с мужем на фоне храма. Новобрачные стоят обнявшись, что, по мнению недовольного, говорит о непристойности фотографии.

Фото: www.flickr.com by Andrey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аноним высказался о том, что учительница не должна публиковать подобные фотографии в открытом пространстве. Он добился того, что Марина была вынуждена писать объяснительную и удалять фото, хотя ничего неприличного на нём не было.

"Я была в полном шоке. Никогда ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоём, и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Со своей стороны я этот снимок удалила. А вообще я уже давно замужем и сейчас беременна", — рассказала Infopro54 Марина Львова.

Местный депутат Константин Терещенко, который поддерживает хорошие отношения с Львовой и её мужем, предположил, что один журналист мог специально захотеть опорочить супружескую пару. Это была своеобразная месть журналиста депутату. Их конфликт тянется давно, они даже судились по делу о защите деловой репутации.