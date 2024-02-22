На Украине выдали первую лицензию, позволяющую в условиях боевых действий лечить военных с помощью наркотических веществ и прекурсоров.
Лицензия позволит в полевых условиях оказывать помощь раненым боевикам ВСУ на догоспитальном этапе. Соответствующее решение прописано в меморандуме о партнерстве и сотрудничестве, подписанном замглавы Минобороны Украины Наталией Калмыковой и председателем Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романом Исаенко.
Напомним, что 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.
В МИД России неоднократно обращали внимание на стремительную деградацию ситуации с наркотиками на Украине. По мнению ведомства, это произошло из-за бездумной либерализации контроля над наркотическими веществами и массированных поставок психотропных средств украинским военным со стороны Запада.
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