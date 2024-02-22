На Украине выдали первую лицензию на медицинское применение наркотических веществ в условиях боев

Украинском военным разрешили использовать наркотики для оказания медпомощи

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

На Украине выдали первую лицензию, позволяющую в условиях боевых действий лечить военных с помощью наркотических веществ и прекурсоров.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

Лицензия позволит в полевых условиях оказывать помощь раненым боевикам ВСУ на догоспитальном этапе. Соответствующее решение прописано в меморандуме о партнерстве и сотрудничестве, подписанном замглавы Минобороны Украины Наталией Калмыковой и председателем Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романом Исаенко.

Напомним, что 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.

В МИД России неоднократно обращали внимание на стремительную деградацию ситуации с наркотиками на Украине. По мнению ведомства, это произошло из-за бездумной либерализации контроля над наркотическими веществами и массированных поставок психотропных средств украинским военным со стороны Запада.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в России очень ждут возвращения Одессы.