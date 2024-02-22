МЧС назвало целый ряд веществ, которые могут вызвать пожар при контакте друг с другом и нагреве

В МЧС России назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Бытовая химия в аэрозольной упаковке, включая автомобильные чистящие средства, освежители воздуха и жидкости для снятия лака, а также лосьоны на спиртовой основе, может быть опасна с точки зрения возможности возгорания, предупреждает МЧС России.

Фото: официальная страница МЧС России в facebook

Аэрозоли, средства с пропеллентами: для подкрахмаливания, ароматизирующие и дезодорирующие, антистатики, по уходу за автомобилями, освежители и другие, легко воспламеняются и могут усугубить ситуацию при пожаре.

МЧС назвало целый ряд веществ, которые могут вызвать пожар при контакте друг с другом или с древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом, мешкотарой: это агрохимикаты, такие как твердые и жидкие пестициды, химические консерванты кормов, жидкие аммиаки, используемые в качестве удобрения и химического реагента, а также селитровые удобрения. Для их воспламенения достаточно даже незначительного нагрева.

МЧС призывает внимательно относиться к хранению и применению пожароопасных веществ и бытовой химии.