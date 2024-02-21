Специалисты объяснили, почему с первого класса необходимо вводить в школах уроки полового воспитания

В рязанских школах введут уроки полового воспитания

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В рязанских школах планируется ввести уроки полового воспитания. По мнению специалистов, такая необходимость назрела уже давно, поскольку родителям часто бывает неловко разговаривать с детьми на такие деликатные темы, а дети стесняются задавать родителям вопросы.

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"На мой взгляд, уроки полового воспитания в школах необходимы с первого класса. Но ещё до этого, буквально с раннего возраста, родители должны учить детей основам гигиены, правилам ухода за собственным телом. Желательно совместно с ребёнком изучить анатомию его половых органов, чтобы он мог чётко объяснить, что и где его беспокоит", — поделилась детский гинеколог Анна Фомичёва.

Она добавила, что такие уроки должен вести посторонний человек, хорошо разбирающийся в данном вопросе. Он должен уметь чётко и понятно отвечать на любые вопросы, которые возникнут у учеников. Также Фомичёва уверена, что в старших классах девочки и мальчики должны изучать эту тему отдельно друг от друга. Такие уроки должны проходить в атмосфере доверия и конфиденциальности.

Завотделением Рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева вспомнила годы, когда она была волонтёром и по собственной инициативе разъясняла детям и молодёжи вопросы, связанные с половым воспитанием.

"Половое воспитание сейчас не проводится, а раньше в течение многих лет я рассказывала учащимся о вреде абортов, о материнстве, о венерических заболеваниях", — рассказала Легостаева.