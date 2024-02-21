"Собаке - собачья смерть". Дмитрий Медведев прокомментировал убийство летчика-предателя Кузьминова

Медведев прокомментировал убийство летчика Кузьминова словами "собаке - собачья смерть"

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в своем телеграм-канале об убийстве российского летчика Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины.

Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Собаке — собачья смерть", — коротко сказал Медведев.

На уточняющий вопрос: "Неважно от чьих рук?" Медведев ответил:

"Я все сказал".

Тело Кузьминова было обнаружено правоохранительными органами в муниципалитете Вильяхойос в Испании в понедельник. Испанские СМИ сообщили, что летчик-перебежчик получил шесть огнестрельных ранений и был дополнительно переехан машиной.

Ранее в Госдуме начали обсуждать законопроект о полном запрете иноагентам пользоваться соцсетями.