"Собаке - собачья смерть". Дмитрий Медведев прокомментировал убийство летчика-предателя Кузьминова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в своем телеграм-канале об убийстве российского летчика Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины.
"Собаке — собачья смерть", — коротко сказал Медведев.
На уточняющий вопрос: "Неважно от чьих рук?" Медведев ответил:
"Я все сказал".
Тело Кузьминова было обнаружено правоохранительными органами в муниципалитете Вильяхойос в Испании в понедельник. Испанские СМИ сообщили, что летчик-перебежчик получил шесть огнестрельных ранений и был дополнительно переехан машиной.
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