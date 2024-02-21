Евросоюза согласовали исключение из списка санкций бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа

Европейский союз примет решение об исключении основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа из списка лиц, попадающих под санкции, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Ранее Аркадий Волож был включен в список лиц, подвергающихся санкциям со стороны Евросоюза. В декабре прошлого года он прощался со своей компанией в новогоднем обращении к сотрудникам. Представители Воложа заявили, что с 2014 года он не проживает в России, а его связь с "Яндексом" завершена.
Напомним, что история компании началась задолго до ее основания. Еще в 1988 году Аркадий Волож занимался разработкой компьютерной программы, предназначенной для поиска информации в больших текстах на русском языке.
Уже в 1997 году, на конференции Softool была продемонстрирована поисковая система "Яндекс".
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