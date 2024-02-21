Евросоюза согласовали исключение из списка санкций бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа

Reuters: Евросоюз исключит основателя "Яндекса" Аркадия Воложа из санкционного списка

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Европейский союз примет решение об исключении основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа из списка лиц, попадающих под санкции, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Фото: flic.kr by c_nel22 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее Аркадий Волож был включен в список лиц, подвергающихся санкциям со стороны Евросоюза. В декабре прошлого года он прощался со своей компанией в новогоднем обращении к сотрудникам. Представители Воложа заявили, что с 2014 года он не проживает в России, а его связь с "Яндексом" завершена.

Напомним, что история компании началась задолго до ее основания. Еще в 1988 году Аркадий Волож занимался разработкой компьютерной программы, предназначенной для поиска информации в больших текстах на русском языке.

Уже в 1997 году, на конференции Softool была продемонстрирована поисковая система "Яндекс".