Житель США мучился от кровотечений, не зная, что внутри его носа живёт больше сотни личинок

В США мужчина стал мучиться от отёка лица и частых носовых кровотечений. Когда ему стало совсем плохо и он уже почти не мог разговаривать, ему пришлось обратиться к врачу.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under U.S. federal government