Житель США мучился от кровотечений, не зная, что внутри его носа живёт больше сотни личинок

Врачи извлекли из носа американца 150 живых личинок

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В США мужчина стал мучиться от отёка лица и частых носовых кровотечений. Когда ему стало совсем плохо и он уже почти не мог разговаривать, ему пришлось обратиться к врачу.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under U.S. federal government

Осматривая нос пациента, отоларинголог Дэвид Карлсон заметил подозрительное движение внутри. Оказалось, что в носовых пазухах больного уже долгое время жили паразиты. Их количество достигало 150. Врач рассказал, что личинки отличались по размеру. Наиболее крупных можно было сравнить с кончиком мизинца. У основания черепа уже начала формироваться эрозия. Она находилась очень близко к черепу и глазу пациента.

Из носа американца извлекли всех личинок. Возможно, они завелись у него внутри из-за того, что 30 лет назад он перенёс операцию по вырезанию опухоли, в результате чего рядом с носовыми пазухами образовались пустоты. Сам пациент считает, что "незваные гости" выбрали его нос в качестве своего жилища после того, как почуяли запах сырой рыбы, когда он ездил на рыбалку.

Сейчас мужчина идёт на поправку и принимает антипаразитарные средства. Врачи ожидают его полного выздоровления и отмечают, что он чудом спасся. Если бы он ещё дольше не обращался за помощью, его бы ждал летальный исход.