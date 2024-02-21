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В Ленинградской области домашний алабай насмерть загрыз свою хозяйку

Эксперт Pravda.Ru: Любую собаку нужно воспитывать, дрессировать и социализировать

3:19
Общество

Заводчик собак служебных пород, писатель-анималист, публицист Елена Типикина объясняет читателям Pravda. Ru, почему такое могло произойти и как не допускать подобных случаев.

Эксперт Pravda.Ru: Любую собаку нужно воспитывать, дрессировать и социализировать
Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Любая собака, утверждает специалист, способна проявить агрессию в отношении владельца. И этому есть объективная причина.

"Собака — это подвид волка. Современная зоологическая классификация определяет собаку обыкновенную, хоть породистую, хоть беспородную как Canis lupus familiaris (волк семейный). И даже декоративная собачка, даже крошечная чихуахуа — это хищное плотоядное животное, а видоспецифичное поведение любой домашней собаки включает в себя многие виды социальной агрессии, типичные для волков. Например — территориальную, пищевую, иерархическую оборонительную и так далее" — напоминает эксперт.

В Ленинградской области женщина погибла в результате нападения своего алабая. Среднеазиатские овчарки сегодня в России весьма популярные собаки. Их приобретают для охраны дачных участков и загородных домов.

"Заводят даже люди, не имеющие никакого опыта содержания и воспитания собак, заводят с наивной верой, что собака все сама знает и все сама умеет, потому что это собака породистая. Среднеазиатские овчарки на протяжении нескольких тысяч лет культивировались как охранно-караульные, приотарные собаки. Агрессия по отношению к человеку у сторожевых пород не исключалась селекцией как, например, у подружейных собак, наоборот, она поощрялась", — рассказала Елена Типикина.

Собеседница Pravda. Ru перечисляет причины, по которым агрессия собаки могла быть направлена на свою хозяйку.

"Если не установлены личные иерархические отношения с этой собакой, если собака не воспитана, недостаточно социализирована, не дрессирована, то она не воспринимает своего человека как хозяина, которому обязана безоговорочно подчиняться. Человек, который свято поверил, что есть порода, которую можно не воспитывать, не выгуливать, не занимать делом, очень ошибается, если думает, что собака будет в нем безоговорочно признавать авторитет только потому, что это породистая собака и должна слушаться хозяина. Собака никому ничего не должна, это владелец обязан обеспечить безопасность и управляемость своей собаки", — комментирует происшествие заводчик.

Иногда распознать причину вспышки спонтанной агрессии домашнего питомца бывает чрезвычайно трудно, считает специалист.

"Есть животные с врожденными патологиями поведения. Мы с вами не знаем что это за собака, как она содержалась, была ли выращена со щенка или попала к хозяйке уже взрослой с негативным жизненным опытом. А бывают причины другого порядка — вовремя нераспознанная болезнь. Может быть, у этого алабая зубы невыносимо болят, или он страдает от мучительной головной боли. А владелец не замечает его угрюмого состояния или изменений в поведении. Переадресованная в хозяина агрессия вовсе не редкость. Любая собака — это объект очень высокой социальной опасности, если она не воспитана, не управляема, не социализирована и если не находится под постоянным надзором своего владельца" — ещё раз поясняет эксперт.

Дрессировка собаки
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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