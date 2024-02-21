В Пермском крае женщина вышла замуж и сменила фамилию в надежде не платить дорожные штрафы

В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить 71 дорожный штраф

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Пермском крае любительница быстрой езды постоянно превышала скорость. Ей настолько нравился экстрим либо она всегда так спешила, что её не останавливал даже риск быть оштрафованной. Между тем со временем у неё накопился 71 штраф, но каждый раз она ловко уходила от ответственности.

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Судебные приставы не раз приходили к нарушительнице по месту её прописки, но не могли её застать, поскольку она жила в другой квартире. Также долгое время не удавалось найти её банковских счетов, с помощью которых можно было бы погасить долг. Через некоторое время из загса поступила информация о том, что женщина вступила в брак и теперь носит фамилию мужа. Судебные приставы сделали вывод, что она захотела перехитрить их таким способом.

"Вероятно, женщина решила, что выписанные на её прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбуждённые в её отношении исполнительные производства", — рассказали в ГУ ФССП по Пермскому краю.

У новоиспечённой жены всё же был найден счёт в банке. С него и взыскали штраф размером более 50 тысяч рублей.