По инициативе РЖД пассажиры "Сапсанов" теперь смогут ехать лёжа в купе

"Сапсаны" пользуются большим спросом у россиян. В РЖД давно планировали создать максимальный комфорт для пассажиров высокоскоростных поездов, чтобы они смогли отдыхать так же, как в поездах дальнего следования.
В четырёх "Сапсанах" уже есть два места купе. В скором времени они появятся в каждом поезде такого типа. Прежде пассажиры проводили время во время поездок в "Сапсанах" сидя. Теперь они смогут при желании вздремнуть лёжа и ещё лучше отдохнуть перед выходом на нужной станции.
Начальник дирекции Антон Петров рассказал, что первые купе были добавлены в "Сапсаны" в экспериментальных целях.
"Для нас это был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", — пояснил он.
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