"За стойкую защиту диалога". Норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает британское издание Daily Mail.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире", — пишет издание.

Нильсен заявил, что основанные Маском технологические компании помогают улучшать общество, углублять знания о Земле и космосе и обеспечивать коммуникации и связи во всем мире.

Кроме Маска на премию в 2024 году выдвинуты генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, австралийский журналист Джулиан Ассанж и правозащитные организации Израиля и Палестины. Имя лауреата станет известно 11 октября.

Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Маск будет достоин Нобелевской премии, если лишит украинскую армию спутниковой системы Starlink.