"За стойкую защиту диалога". Норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира, сообщает британское издание Daily Mail.
"Нильсен выдвинул Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире", — пишет издание.
Нильсен заявил, что основанные Маском технологические компании помогают улучшать общество, углублять знания о Земле и космосе и обеспечивать коммуникации и связи во всем мире.
Кроме Маска на премию в 2024 году выдвинуты генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, австралийский журналист Джулиан Ассанж и правозащитные организации Израиля и Палестины. Имя лауреата станет известно 11 октября.
Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Маск будет достоин Нобелевской премии, если лишит украинскую армию спутниковой системы Starlink.
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