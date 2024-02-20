Портал "Единый урок" порекомендовал преподавателям интервью Путина Такеру Карлсону

Преподавателям порекомендовали интервью Такера Карлсона

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Портал "Единый урок", связанный с Министерством образования и науки, опубликовал "Памятку по вопросам применения в образовательных организациях интервью Президента Российской Федерации В.В. Путина журналисту Такеру Карлсону", в которой преподавателям советуют использовать интервью для обучения детей медиаграмотности и развития у них критического мышления.

Фото: единыйурок.рф is licensed under Public Domain

Памятку о применении интервью в образовательных целях подготовило АНО "Агентство поддержки государственных инициатив" (АПГИ). Памятка опубликована на портале "Единый урок", через который АПГИ создает и распространяет по всей России планы семинаров и курсов, связанных с повышением квалификации и переподготовкой работников образования, а также с патриотическим воспитанием.

Интервью Такера Карлсона назвали ценным источником информации для системы образования с культурным и историческим значением, которое поможет развить аналитические навыки учащихся. Видео рекомендуется к просмотру учителям истории, обществознания, литературы, географии и информатики, а также классным руководителям. Педагогам предложили организовать дебаты по теме интервью, разобрать видео как медиатекст или придумать по его теме образовательные проекты.

Авторы памятки считают, что взгляды и аргументы Путина могут способствовать развитию у учащихся навыков осмысления своей роли в обществе и понимания национальных интересов и ценностей.

Отметим, что контент, опубликованный на портале "Единый урок", не является обязательным для изучения.