В Великобритании уборщица съела сэндвич, оставленный участниками конференции после её окончания, и была уволена

В Великобритании уборщицу уволили за то, что она съела сэндвич вместо того, чтобы его выбросить

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39-летняя жительница Великобритании убирала помещение после окончания конференции, в которой участвовали сотрудники клининговой компании. Увидев оставленный сэндвич, она подумала, что может спокойно его съесть, поскольку он никому не нужен. Женщина не ожидала, что такой "проступок" мог стать причиной её увольнения, однако это произошло.

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По словам британки, она взяла сэндвич без разрешения, будучи уверенной, что оно и не требуется. Когда стало известно о "своеволии" уборщицы, её обвинили в том, что она не выбросила сэндвич, как это полагалось сделать с недоеденной едой. Пострадавшая в ужасе от произошедшего. Она подчёркивает, что ничего не крала, не понимает, как могли её уволить за такую мелочь, и собирается обратиться в суд.

"Уборщиков регулярно увольняют по тривиальным и, как мы утверждаем, дискриминационным основаниям, подобным этому", — прокомментировал председатель профсоюза.