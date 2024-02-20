Приёмный сын Сырского поздравил россиян со взятием Авдеевки и заявил о планах получить гражданство РФ

Приёмный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Приёмный сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского Иван поздравил россиян с успешным завершением штурма Авдеевки.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Как пишут "Известия", приёмный сын Сырского пришёл в консульство Российской Федерации в Австралии в футболке с символом Z и поздравил Россию со взятием Авдеевки. Издание отмечает, что Иван Сырский планирует получить гражданство РФ. Он проживает в Австралии с братом и матерью, куда семья переехала после развода.

Александр Сырский был назначен на должность главкома ВСУ 8 февраля текущего года, ранее он занимал пост командующего украинскими сухопутными войсками. Это кадровое решение Киева вызвало неоднозначную реакцию на Украине, поскольку Сырский известен в войсках пренебрежительным отношениям к жизням военнослужащих. В армии ему дали прозвище "генерал 200", поскольку операции под его руководством сопровождаются большими потерями.

Российская армия полностью овладела Авдеевкой 17 февраля. Этот город в агломерации Донецка находился под контролем ВСУ в течение почти 10 лет и за это время был превращён в хорошо укреплённый опорный пункт, откуда регулярно велись обстрелы объектов на территории Донецкой Народной Республики.