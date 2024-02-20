Госдума расширила круг НКО, имеющих право на получение господдержки

Приюты для животных получат господдержку

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому предлагается расширить виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщается на сайте ведомства.

Фото: КП "Приют для животных" by Yuri Triboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В их перечень будут включены организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, выявления и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Помимо организаций, работающих в сфере семьи, в этот перечень войдут еще и НКО, занимающиеся безнадзорными животными.

Как подчеркнула Председатель Комитета по развитию гражданского обществ и вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, в настоящий момент в законе предусмотрено 18 видов социально ориентированных НКО, имеющих право на получение господдержки. Речь идет о предоставлении государственных субсидий наравне с другими социально ориентированными НКО и снижение налогов с 30 до 7,6 %.

Кроме того, предлагается расширение перечня данных, которые НКО должны раскрывать на информационном ресурсе Минюста России для повышения уровня доверия общества и государства к некоммерческому сектору.

Документ был внесен на рассмотрение правительством РФ в декабре 2023 года.