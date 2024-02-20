Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли добавлять масло при варке макарон
Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прибыл в Россию
Приюты для животных получат господдержку
Ремонт подорожал до 12000 ₽/м², высчитал эксперт по стройматериалам
Психолог Шихова: «синдром третьей четверти» никто не отменял
Нутрициолог Стародубцева заявила, что с отёками поможет справиться налаженный водный баланс
Восемь самых популярных мифов об увлажнении кожи
Как избежать скуки у кошки: стратегии для разнообразных игр
Дерматолог рассказала о последствиях химического пилинга
Коуч Коптякова рассказала, как подготовиться к разговору о повышении зарплаты с начальником: важно выбрать подходящее время

Коуч Татьяна Коптяпова: чтобы требовать повышения зарплаты, нужно объективно оценивать свои результаты

Общество

Обсуждение увеличения заработной платы — это важный этап в карьере каждого работника, который стремится к финансовому и профессиональному росту. Однако как правильно подготовиться к такой деликатной беседе? Что нужно говорить своему начальнику? И как избежать неловких ситуаций? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru поделилась своим опытом сертифицированный коуч и эксперт по организации мастермайнд-групп Татьяна Коптякова.

Коуч Татьяна Коптяпова: чтобы требовать повышения зарплаты, нужно объективно оценивать свои результаты
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Подчеркивая важность выбора подходящего момента для обсуждения повышения заработной платы, Татьяна Коптякова отметила, что это целесообразно делать лишь в случае, если вы уверены, что заслужили высокую оплату, основанную на конкретных достижениях и ценности вашей работы для компании.

"Разговор о повышении заработной платы лучше всего начинать наедине с начальством. Оптимальным моментом для этого может быть завершение периода, например, месяца, квартала или года, когда обычно проводятся анализы результатов и обсуждения карьерного развития. Если такая практика в вашей компании отсутствует, то важно выбрать момент после успешного завершения задачи или проекта. В таком позитивном контексте можно инициировать обсуждение заработной платы", — советует эксперт.

Татьяна Коптякова утверждает, что для достижения поставленной цели — повышения заработной платы — необходимо тщательно подготовиться к разговору с начальством.

Она предлагает следующий алгоритм действий:

Проведите анализ уровня заработной платы в вашей компании

"Изучите, сколько получают другие сотрудники и какие условия предлагаются новичкам. Если зарплаты в вашей компании заметно ниже средних по рынку, это может быть следствием как объективных (например, временных трудностей в бизнесе), так и субъективных (например, стратегии предпочтения найма новых сотрудников) причин. В таких ситуациях шансы на успешное повышение зарплаты могут быть невелики. Важно продемонстрировать свою ценность и результаты работы", — отмечает Коптякова.

Проанализируйте уровень заработной платы для вашей должности

"Если ваша зарплата соответствует рыночным стандартам, но вы всё равно стремитесь к увеличению, возможно, вам стоит пересмотреть стратегию карьерного роста. Если же ваша зарплата ниже средней по рынку, это может быть убедительным аргументом в разговоре с начальством", — советует эксперт.

Оцените свои достижения объективно

"Проанализируйте свою работу и выделите 3–5 значимых пунктов, где вы внесли вклад или достигли успеха. Укажите, какие изменения и улучшения вы внесли в работу компании и какую пользу они принесли. Важно подчеркнуть как качественные, так и количественные результаты, особенно в случае выполнения сверхурочных задач", — подчеркивает эксперт.

Коптякова также отмечает, что начальство может предложить не только повышение заработной платы, но и разовое вознаграждение или перераспределение задач.

"Важно быть готовым к различным сценариям и продемонстрировать гибкость в обсуждении", — заключает спикер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ Любовь Степушова Освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную тактику Дмитрий Плотников Эксперт Синютин перечислил главные аспекты предстоящих выборов в России Ирина Гусакова
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
В США дали оценку ситуации в Авдеевке
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о "зимнем" марте
Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО
Капкан захлопнулся: Индия сокращает поставки топлива в Европу
Александр Ревва показал фото с женой с пляжа в Бразилии
Заправка до полного бака: какая опасность скрывается за этим привычным действием
УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину
Юрист предупредил, что не везде в квартире допустимы арки
ScienceOpen: 12 800 лет назад люди перешли к земледелию из-за падения кентавра на Землю
В Томске полковник влюбился в подчинённую и выписывал ей незаконные премии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников