Коуч Коптякова рассказала, как подготовиться к разговору о повышении зарплаты с начальником: важно выбрать подходящее время

Коуч Татьяна Коптяпова: чтобы требовать повышения зарплаты, нужно объективно оценивать свои результаты

Обсуждение увеличения заработной платы — это важный этап в карьере каждого работника, который стремится к финансовому и профессиональному росту. Однако как правильно подготовиться к такой деликатной беседе? Что нужно говорить своему начальнику? И как избежать неловких ситуаций? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru поделилась своим опытом сертифицированный коуч и эксперт по организации мастермайнд-групп Татьяна Коптякова.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Подчеркивая важность выбора подходящего момента для обсуждения повышения заработной платы, Татьяна Коптякова отметила, что это целесообразно делать лишь в случае, если вы уверены, что заслужили высокую оплату, основанную на конкретных достижениях и ценности вашей работы для компании.

"Разговор о повышении заработной платы лучше всего начинать наедине с начальством. Оптимальным моментом для этого может быть завершение периода, например, месяца, квартала или года, когда обычно проводятся анализы результатов и обсуждения карьерного развития. Если такая практика в вашей компании отсутствует, то важно выбрать момент после успешного завершения задачи или проекта. В таком позитивном контексте можно инициировать обсуждение заработной платы", — советует эксперт.

Татьяна Коптякова утверждает, что для достижения поставленной цели — повышения заработной платы — необходимо тщательно подготовиться к разговору с начальством.

Она предлагает следующий алгоритм действий:

Проведите анализ уровня заработной платы в вашей компании

"Изучите, сколько получают другие сотрудники и какие условия предлагаются новичкам. Если зарплаты в вашей компании заметно ниже средних по рынку, это может быть следствием как объективных (например, временных трудностей в бизнесе), так и субъективных (например, стратегии предпочтения найма новых сотрудников) причин. В таких ситуациях шансы на успешное повышение зарплаты могут быть невелики. Важно продемонстрировать свою ценность и результаты работы", — отмечает Коптякова.

Проанализируйте уровень заработной платы для вашей должности

"Если ваша зарплата соответствует рыночным стандартам, но вы всё равно стремитесь к увеличению, возможно, вам стоит пересмотреть стратегию карьерного роста. Если же ваша зарплата ниже средней по рынку, это может быть убедительным аргументом в разговоре с начальством", — советует эксперт.

Оцените свои достижения объективно

"Проанализируйте свою работу и выделите 3–5 значимых пунктов, где вы внесли вклад или достигли успеха. Укажите, какие изменения и улучшения вы внесли в работу компании и какую пользу они принесли. Важно подчеркнуть как качественные, так и количественные результаты, особенно в случае выполнения сверхурочных задач", — подчеркивает эксперт.

Коптякова также отмечает, что начальство может предложить не только повышение заработной платы, но и разовое вознаграждение или перераспределение задач.

"Важно быть готовым к различным сценариям и продемонстрировать гибкость в обсуждении", — заключает спикер.