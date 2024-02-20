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В игровую индустрию все чаще приходят талантливые "айтишники" из регионов: они полны креативных идей

Эксперт кафедры киберспорта рассказал, что благодаря кадрам из регионов появляются креативные проекты

2:46
Общество

В связи с резким оттоком работающего населения главной проблемой для компаний в сфере IT становится поиск квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять задачи, не нанося при этом ущерба бюджету компании. Если несколько лет назад решение этой проблемы искали в основном в крупных городах, таких как Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, иногда обращая внимание на соседние населенные пункты, то в настоящее время область поиска персонала значительно расширена.

Эксперт кафедры киберспорта рассказал, что благодаря кадрам из регионов появляются креативные проекты
Фото: Fotolia by artush

Компании всё чаще обращаются к специалистам из регионов, что изначально рассматривалось как временное решение для предотвращения кризиса, вызванного уходом работников за границу. Однако вскоре стало ясно, что в региональном рынке скрывается огромный потенциал в виде талантливых специалистов, готовых изменить игру.

Эксперт кафедры киберспорта "Университета" "Синергия" Павел Андреев приводя примеры из игровой индустрии, объяснил, почему крупные компании стали более заинтересованы в сотрудниках из регионов и активно ищут таланты на периферии.

"В феврале 2022 года российская геймдев-индустрия потеряла множество ценных кадров, что вынудило руководителей оставшихся студий обратить внимание на региональных специалистов. Приглашение работника из удаленного региона имело ряд преимуществ. Современные IT-специалисты должны обладать навыком быстрой адаптации и обучаемости, что характерно для региональных работников. Для таких профессионалов не составляет труда освоить новые технологии или программное обеспечение", — подчеркнул Андреев.

Собеседник издания добавил, что несмотря на сложные отношения России с западными странами, в игровой индустрии оба мира практически полностью зависят друг от друга, сообщает RuNews24.

"Здесь ключевую роль играет доступный и качественный российский аутсорс. Ведущие игровые компании часто обращаются к услугам наших дизайнеров, программистов и композиторов, а эти работы зачастую выполняют региональные специалисты. Даже при минимальном опыте жители маленьких городов проявляют трудолюбие и креативность. Благодаря кадрам из отдаленных уголков страны появляются проекты, пропитанные креативностью и национальным колоритом. Например, игра 'Чёрная книга' пермской студии "Мортёшка" является ярким примером. Это показывает, что качественные и креативные игры могут создаваться не только в столице. Ещё одним преимуществом, заставляющим московские студии искать кадры в регионах, являются более низкие зарплаты. Региональные специалисты готовы работать больше, получая при этом меньшее вознаграждение по сравнению с коллегами из столицы", — добавил IT-эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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