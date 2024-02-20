Депутаты расширят возможности защиты граждан от кредитного мошенничества

Госдума рассмотрит законопроект о защите от кредитных мошенников

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Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, призванный защитить россиян от мошеннических действий при кредитовании, сообщает ДумаТВ. Речь идет о праве граждан устанавливать ограничения на выдачу потребительских кредитов и займов.

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Депутат фракции "Единая Россия" и первый зампредседателя Комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что услуга по установке такого запрета или его снятия является абсолютно бесплатной. Граждане могут запретить выдавать себе все виды необеспеченных потребительских кредитов, сохранив возможность лично обратиться в банк или микрофинансовую организацию.

Также законопроектом предусматривается финансовая ответственность банков и микрофинансовых организаций в тех случаях, когда при наличии запрета они всё равно будут переводить деньги мошенникам по фиктивным кредитам и займам.