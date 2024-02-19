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Бывший главком ВКС России Суровикин исключён из наблюдательного совета "Роскомоса"

Суровикина исключили из наблюдательного совета "Роскосмоса"

1:38
Общество

Экс-главком Военно-космических сил России Сергей Суровикин выведен из состава наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" по указу президента РФ Владимира Путина.

Суровикина исключили из наблюдательного совета "Роскосмоса"
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Указ, датированный 19 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вместе с Суровикиным набсовет госкорпорации покинул гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

"Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Григорьева А. И. и Суровикина С. В.", — говорится в документе.

Указ гласит, что в наблюдательный совет в качестве представителей президента назначены заместитель главкома ВКС Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин.

Наблюдательный совет "Роскосмоса" — руководящая структура в составе государственной корпорации, полномочия которой определяются лично президентом России. Члены набсовета утверждают программу работы госкорпорации, её финансовый план, отвечает за использование прибыли и решает ряд других ключевых вопросов, в том числе — о заключении контракта с генеральным директором.

Добавим, что "Царьград" 17 февраля сообщил со ссылкой на командира разведывательно-штурмовой бригады "Святой Георгий" Эдуарда Шарафиева, что Суровикин переведён "на другой сектор работы", который можно назвать "менее открытым или афишируемым", а неофициальная информация о нынешней сфере деятельности экс-командира ВКС может быть "вражескими происками".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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