Проблема разглашения заработной платы коллег: что произойдет, если вы узнаете зарплату своего коллеги

В России за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В соответствии с разъясняющим письмом Государственной инспекции труда по Нижегородской области, разглашение размера заработной платы коллег без их согласия может привести к дисциплинарной ответственности, включая увольнение.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Данная проблема актуальна из-за растущего разрыва в заработных платах внутри компаний, вызванного дефицитом кадров. Важно, чтобы работодатель установил запрет на разглашение заработной платы в локальных нормативных актах и чтобы сотрудники были ознакомлены с этими документами. Об этом сообщает Известия.

Рассказывая о зарплате коллег, сотрудник рискует получить выговор, замечание или быть уволенным. Ответственность за раскрытие персональных данных подтверждается управляющим партнером адвокатского бюро "Гаевский и партнеры", Сергеем Гаевским.