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Проблема разглашения заработной платы коллег: что произойдет, если вы узнаете зарплату своего коллеги

В России за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

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Общество

 В соответствии с разъясняющим письмом Государственной инспекции труда по Нижегородской области, разглашение размера заработной платы коллег без их согласия может привести к дисциплинарной ответственности, включая увольнение.

В России за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Данная проблема актуальна из-за растущего разрыва в заработных платах внутри компаний, вызванного дефицитом кадров. Важно, чтобы работодатель установил запрет на разглашение заработной платы в локальных нормативных актах и чтобы сотрудники были ознакомлены с этими документами. Об этом сообщает Известия.

Рассказывая о зарплате коллег, сотрудник рискует получить выговор, замечание или быть уволенным. Ответственность за раскрытие персональных данных подтверждается управляющим партнером адвокатского бюро "Гаевский и партнеры", Сергеем Гаевским.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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