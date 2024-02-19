Путин поручил Правительству РФ проработать вопрос досрочного выхода на пенсию врачей из частных клииник

Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода на пенсию медиков из частных клиник

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство РФ до 1 апреля должно проработать вопрос досрочного выхода на пенсию врачей частных медклиник. Такое поручение президент России дал по итогам поездки на Дальний Восток в январе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Владимир Путин поручил рассмотреть этот вопрос с учетом участия частных медицинских организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.

Ранее президент России дал поручение кабмину заняться вопросом повышения реальных доходов россиян и снижения уровня бедности в стране. Эта задача является одной из приоритетных на 2024 год.