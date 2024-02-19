Путин поручил Правительству РФ проработать вопрос досрочного выхода на пенсию врачей из частных клииник

Правительство РФ до 1 апреля должно проработать вопрос досрочного выхода на пенсию врачей частных медклиник. Такое поручение президент России дал по итогам поездки на Дальний Восток в январе. Документ опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин поручил рассмотреть этот вопрос с учетом участия частных медицинских организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.
Ранее президент России дал поручение кабмину заняться вопросом повышения реальных доходов россиян и снижения уровня бедности в стране. Эта задача является одной из приоритетных на 2024 год.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.