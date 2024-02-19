Путин назвал повышение реальных доходов россиян и снижение уровня бедности ключевыми задачами на 2024 год

Путин поручил в 2024 году заняться повышением реальных доходов россиян и снижением уровня бедности

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Динамика увеличения реальных доходов граждан России является ключевой задачей в рамках мер по достижению национальный целей развития РФ до 2030 года. Особое внимание президент поручил уделить гражданам с невысоким уровнем доходов и дальнейшему снижению уровня бедности.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кабмин должен представить доклады до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.

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