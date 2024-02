"Расследование еще ведется". Песков ответил, когда родственникам отдадут тело Навального*

Расследование обстоятельств смерти Алексея Навального* продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что вопросы выдачи тела оппозиционера родственникам не находятся в компетенции Кремля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0