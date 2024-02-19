"Расследование еще ведется". Песков ответил, когда родственникам отдадут тело Навального*

Песков: Выдача тела Навального* родственникам не находится в компетенции Кремля

Расследование обстоятельств смерти Алексея Навального* продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что вопросы выдачи тела оппозиционера родственникам не находятся в компетенции Кремля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", — ответил он на вопрос во время пресс-колла.

Песков также прокомментировал заявления западных политиков о смерти Навального*, назвав их "откровенно хамскими". Пресс-секретарь отметил, что первые лица недружественных России стран делают выводы в отсутствие какой-либо информации, когда расследование еще ведется, что совершенно непозволительно.

Алексей Навальный* умер 16 января в ИК № 3 "Полярный волк" в ЯНАО. Во время прогулки заключенному стало плохо, он потерял сознание и вскоре скончался. Представители стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поспешили выразить свое возмущение Кремлю и потребовали от российских властей прояснить обстоятельства смерти оппозиционера, а также прекратить преследование политического инакомыслия в России.

*Включен Минюстом РФ в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.