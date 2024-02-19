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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему самозанятость стала особенно популярной среди москвичей

Собянин рассказал, что самозанятые москвичи заработали 366 млрд рублей за год

1:19
Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что всё больше жителей Москвы предпочитают работать по самозанятости. Такой вид деятельности выбирают люди, которые столкнулись со сложностями при трудоустройстве или хотят сами планировать свой график и рабочее время.

Собянин рассказал, что самозанятые москвичи заработали 366 млрд рублей за год
Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Собянина, самозанятость набирает популярность и благодаря тому, что многие самозанятые москвичи за прошедший год смогли хорошо заработать.

"Число самозанятых в столице растёт: в прошлом году их стало больше на 329 тысяч. На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллиона самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей", — написал Собянин.

Чаще всего работа самозанятых связана с пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой, маркетингом и строительством.

Власти Москвы поддерживают самозанятых. Каждый, кто хочет освоить новое дело, имеет всё необходимое для этого. Так, в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина соискатели могут выбрать любую из 75 разнообразных профессий. Также во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке будущие предприниматели получают важные знания, позволяющие успешно вести собственный бизнес.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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