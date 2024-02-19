Pfizer, BioNTech и Moderna: Какие вакцины от Covid-19 вошли в список опасных для здоровья

Ученые исследовательских центров Global Vaccine Data Network выяснили, что у вакцинированных от Covid-19 людей повышается риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Выводы были сделаны на основе изучения 99 миллионов привитых в 8 странах. При этом выяснилось, что характер побочных заболеваний зависит от препарата, которым проводилась иммунизация.
Так, исследования показали, что у тех, кто вакцинировался препаратами Pfizer, BioNTech и Moderna, чаще других выявляли миокардит. У привитых Vaxzevria от AstraZeneca и векторной вакциной часто обнаруживали синдром Гийена-Барре — патологию, при которой иммунная система поражает собственные периферические нервы.
Также у тех, кому вводили векторную вакцину, были выявлены повышенные риски поперечного миелита, а у привитых обоими препаратами — Vaxzevria и векторной вакциной — опасность развития острого рассеянного энцефаломиелита.
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