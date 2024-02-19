Pfizer, BioNTech и Moderna: Какие вакцины от Covid-19 вошли в список опасных для здоровья

Ученые рассказали, какие вакцины от Covid-19 вызывают неврологические и сердечно-сосудистые заболевания

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые исследовательских центров Global Vaccine Data Network выяснили, что у вакцинированных от Covid-19 людей повышается риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Выводы были сделаны на основе изучения 99 миллионов привитых в 8 странах. При этом выяснилось, что характер побочных заболеваний зависит от препарата, которым проводилась иммунизация.

Так, исследования показали, что у тех, кто вакцинировался препаратами Pfizer, BioNTech и Moderna, чаще других выявляли миокардит. У привитых Vaxzevria от AstraZeneca и векторной вакциной часто обнаруживали синдром Гийена-Барре — патологию, при которой иммунная система поражает собственные периферические нервы.

Также у тех, кому вводили векторную вакцину, были выявлены повышенные риски поперечного миелита, а у привитых обоими препаратами — Vaxzevria и векторной вакциной — опасность развития острого рассеянного энцефаломиелита.