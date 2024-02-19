Пресс-секретарь Президента РФ заявил об отсутствии комментариев Путина по поводу смерти оппозиционера

Президент не комментировал смерть Навального*

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков высказался по поводу смерти известного оппозиционера Алексея Навального*. Он заявил, что Владимир Путин не давал никаких комментариев по поводу этого происшествия. Кроме того, он заявил, что Кремль не вмешивается в вопросы выдачи тела усопшего и его захоронения.

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Алексей Навальный-один из наиболее ярких и радикальных лидеров "несистемной оппозиции" 2010-ых годов. Известность он приобрёл на теме борьбы с коррупцией, скрывая под правозащитной деятельностью шаги по подрыву механизмов работы государственной системы с целью дальнейших посягательств на основы конституционного строя в РФ. В 2023 году был осуждён на 19 лет колонии строгого режима в связи с экстремистской деятельностью. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти оппозиционера в колонии "Северный волк" в посёлке Харп. По данным медиков смерть наступила в результате отрыва тромба.

*Алексей Навальный был внесён Минюстом в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.