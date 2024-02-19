Латвия возглавила список крупнейших импортеров виски в Россию

В 2023 году Латвия поставила в Россию виски на рекордную сумму в 251,2 млн. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистики эксперта и импорта. Показатели прибалтийской республики выросли в 3,5 раза и составляют 73% всего объема. На втором месте оказалась Литва, нарастившая экспорт до 39 миллионов долларов.
Помимо того, Латвия стала крупнейшим поставщиком вина. Только в январе-августе в Россию было ввезено вина на сумму в 485 млн. долларов. Примечательно, что более четверти этой суммы приходится на Литву, увеличившей экспорт в Россию на 20,6%.
По мнению президента компании Ladoga Вениамина Грабаря, такой резкий рост связан с изменением не столько логистической цепочки, сколько документооборота, поскольку зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки.
Ранее в России заявили, что отечественный виски из местных или импортных дистиллятов по качеству начал превосходить продукцию импортных брендов. Это обстоятельство связывают с санкциями, которые стимулировали развитие собственного производства.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.