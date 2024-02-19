Латвия возглавила список крупнейших импортеров виски в Россию

Латвия и Литва лидируют по поставкам виски в Россию

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году Латвия поставила в Россию виски на рекордную сумму в 251,2 млн. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистики эксперта и импорта. Показатели прибалтийской республики выросли в 3,5 раза и составляют 73% всего объема. На втором месте оказалась Литва, нарастившая экспорт до 39 миллионов долларов.

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Помимо того, Латвия стала крупнейшим поставщиком вина. Только в январе-августе в Россию было ввезено вина на сумму в 485 млн. долларов. Примечательно, что более четверти этой суммы приходится на Литву, увеличившей экспорт в Россию на 20,6%.

По мнению президента компании Ladoga Вениамина Грабаря, такой резкий рост связан с изменением не столько логистической цепочки, сколько документооборота, поскольку зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки.

Ранее в России заявили, что отечественный виски из местных или импортных дистиллятов по качеству начал превосходить продукцию импортных брендов. Это обстоятельство связывают с санкциями, которые стимулировали развитие собственного производства.