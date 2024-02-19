Опытные хозяйки так вщбивают пух после стирки пуховика, и он опять - как будто с магазинной полки

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Эффективные методы восстановления внешнего вида пуховика после стирки

0:59
Общество

Столкнулись с проблемой сбившегося пуха на вашем пуховике после стирки? Не спешите расставаться с этой вещью!

Эффективные методы восстановления внешнего вида пуховика после стирки
Фото: pexels. com by Ron Lach is licensed under public domain

Существует несколько простых и эффективных способов, которые вернут вашему пуховику первозданный вид.

Ручное разглаживание пуховика после стирки:

  • Раскладывайте пуховик на горизонтальной поверхности.
  • Вручную распрямляйте участки, где пух сбился.
  • Пощипывайте куртку в проблемных местах, перекладывая ее с одной стороны на другую.

Использование стиральной машины и теннисных мячей:

  • Ставьте куртку на отжим в стиральной машине.
  • Теннисные мячи в барабане будут распрямлять проблемные участки.

Пылесос для восстановления:

  • Проверьте качество ткани, чем плотнее, тем лучше.
  • Снимите насадку с пылесоса и установите небольшую мощность.
  • Аккуратными движениями устраняйте сбитый в комки пух.

Следуя этим простым советам, вы сможете восстановить внешний вид вашего пуховика и продлить его срок службы.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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