Опытные хозяйки так вщбивают пух после стирки пуховика, и он опять - как будто с магазинной полки

Эффективные методы восстановления внешнего вида пуховика после стирки

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Столкнулись с проблемой сбившегося пуха на вашем пуховике после стирки? Не спешите расставаться с этой вещью!

Фото: pexels. com by Ron Lach is licensed under public domain

Существует несколько простых и эффективных способов, которые вернут вашему пуховику первозданный вид.

Ручное разглаживание пуховика после стирки:

Раскладывайте пуховик на горизонтальной поверхности.

Вручную распрямляйте участки, где пух сбился.

Пощипывайте куртку в проблемных местах, перекладывая ее с одной стороны на другую.

Использование стиральной машины и теннисных мячей:

Ставьте куртку на отжим в стиральной машине.

Теннисные мячи в барабане будут распрямлять проблемные участки.

Пылесос для восстановления:

Проверьте качество ткани, чем плотнее, тем лучше.

Снимите насадку с пылесоса и установите небольшую мощность.

Аккуратными движениями устраняйте сбитый в комки пух.

Следуя этим простым советам, вы сможете восстановить внешний вид вашего пуховика и продлить его срок службы.