3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем

Верните свежесть вашим полотенцам: простые хитрости для стирки без лишних хлопот!

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Кухонные полотенца чаще других вещей в доме нуждаются в стирке, так как постоянно контактируют с жиром и рискуют получить пятна. Некоторые не могут отстирать ткань при обычной стирке, поэтому сталкиваются с необходимостью покупать новый текстиль для кухни.

Фото: pexels. com by Tima Miroshnichenko is licensed under public domain

Но есть три простых секрета, которые помогут вернуть полотенцу первоначальный вид.

Для старых пятен

Порой пятна невозможно вывести с одного раза, поэтому стоит знать о самых действенных методах. В тазик стоит ввести несколько литров воды и большую ложку уксуса.

Оставьте полотенце в жидкости от 8 до 12 часов.

После стоит отжать и постирать.

Лимонная кислота

Это средство поможет как при простых пятнах, так и выручит в сложной ситуации. В двух литрах воды стоит растворить маленькую ложку лимонной кислоты и оставить текстиль отмокать в течение 4 часов.

Потом можно постирать вручную.

Соль

Прекрасно справляется с любыми загрязнениями, поэтому данный метод однозначно заслуживает внимания. Необходимо в литре подогретой воды растворить большую ложку соли.

Полотенце оставляется в растворе на 120 минут.

Затем начинаем привычную стирку.