3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем

Кухонные полотенца чаще других вещей в доме нуждаются в стирке, так как постоянно контактируют с жиром и рискуют получить пятна. Некоторые не могут отстирать ткань при обычной стирке, поэтому сталкиваются с необходимостью покупать новый текстиль для кухни.
Но есть три простых секрета, которые помогут вернуть полотенцу первоначальный вид.
Для старых пятен
Порой пятна невозможно вывести с одного раза, поэтому стоит знать о самых действенных методах. В тазик стоит ввести несколько литров воды и большую ложку уксуса.
Оставьте полотенце в жидкости от 8 до 12 часов.
После стоит отжать и постирать.
Лимонная кислота
Это средство поможет как при простых пятнах, так и выручит в сложной ситуации. В двух литрах воды стоит растворить маленькую ложку лимонной кислоты и оставить текстиль отмокать в течение 4 часов.
Потом можно постирать вручную.
Соль
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями, поэтому данный метод однозначно заслуживает внимания. Необходимо в литре подогретой воды растворить большую ложку соли.
Полотенце оставляется в растворе на 120 минут.
Затем начинаем привычную стирку.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.