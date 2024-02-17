В Санкт-Петербурге задержали тату-мастера за татуировки с крестами и котиками

В Санкт-Петербурге задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге на тату-мастера возбудили уголовное дело после жалобы православных активистов.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Attribution 2.0 Generic

Тату-мастера Дарью Кричкер обвиняют в оскорблении чувств верующих. Девушку задержали при попытке вылететь в Армению.

На Кричкер написали заявление в СК православные активисты. Их возмутило то, что в своих татуировках девушка использует христианские символы, которые показались общественникам кощунственными. На одной из работ Дарьи изображён крест, внутри которого нарисованы пушистые коты.

"Ни изображений котиков, ни собачек, ни лошадок, ни обезьянок, ни каких-либо других вкраплений или других деталей, профанирующих святые религиозные символы, быть не должно, так как это неуважение к святыням и кощунство", — гласит заявление оскорблённых активистов.

Ранее сообщалось, что на певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.