Mash: Шаурма очень скоро подорожает, а палаток с восточным фастфудом станет меньше

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Директор крупной сети фастфуда рассказала, что продавать шаурму стало невыгодно

0:55
Общество

Директор крупной сети фастфуда в сырном лаваше – Анастасия Филиппова рассказала, что шаурма в столице может подорожать в самое ближайшее время, а количество ларьков с завернутым в лаваш перекусом может заметно уменьшиться. 

Директор крупной сети фастфуда рассказала, что продавать шаурму стало невыгодно
Фото: wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это связано с повышением цен на аренду и сокращением прибыли вызванным подорожанием продуктов. Mash стало известно, что держатели подобных точек уже пытаются продать их или собираются делать шаурму на 10-15% дороже – по 230-250 рублей уже в мае этого года.

Дело в том, что огурцы, помидоры и капуста продолжают дорожать еще с лета. Накрутка маленькая, прибыль все меньше, а цены на аренду все выше.  Если хотя бы цены на курицу и говядину заморозятся, то ценник на шаурму изменится всего на 15-20 рублей. В противном случае многие ларьки закроются. Возможно не только в Москве. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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