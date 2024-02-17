Mash: Шаурма очень скоро подорожает, а палаток с восточным фастфудом станет меньше

Директор крупной сети фастфуда рассказала, что продавать шаурму стало невыгодно

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор крупной сети фастфуда в сырном лаваше – Анастасия Филиппова рассказала, что шаурма в столице может подорожать в самое ближайшее время, а количество ларьков с завернутым в лаваш перекусом может заметно уменьшиться.

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Это связано с повышением цен на аренду и сокращением прибыли вызванным подорожанием продуктов. Mash стало известно, что держатели подобных точек уже пытаются продать их или собираются делать шаурму на 10-15% дороже – по 230-250 рублей уже в мае этого года.

Дело в том, что огурцы, помидоры и капуста продолжают дорожать еще с лета. Накрутка маленькая, прибыль все меньше, а цены на аренду все выше. Если хотя бы цены на курицу и говядину заморозятся, то ценник на шаурму изменится всего на 15-20 рублей. В противном случае многие ларьки закроются. Возможно не только в Москве.