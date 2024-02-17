Принц Гарри и его жена Меган Маркл поменяли фамилии своим детям

Представители королевской династии Великобритании Принц Гарри и его супруга Меган Маркл слелали фамилию из своего титула.
Герцог и герцогиня Сассекские выбрали для своих детей фамилию, которая обозначет их титул. Сделали они это, чтобы объединить под одним именем всю семью.
Теперь наследников принца Гарри и Меган Маркл зовут Арчи и Лилибет Сассекс. Ранее их фамилия была Маунтбеттен-Виндзор.
Наименование титула пригодится паре для популяризации новых проектов.
Ранее сообщалось, что у принца Гарри мало шансов претендовать на престол Великобритании.
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