Принц Гарри и его жена Меган Маркл поменяли фамилии своим детям

Принц Гарри и его жена Меган Маркл выбрали сыну и дочери новую фамилию

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители королевской династии Великобритании Принц Гарри и его супруга Меган Маркл слелали фамилию из своего титула.

Фото: popcornnews.ru

Герцог и герцогиня Сассекские выбрали для своих детей фамилию, которая обозначет их титул. Сделали они это, чтобы объединить под одним именем всю семью.

Теперь наследников принца Гарри и Меган Маркл зовут Арчи и Лилибет Сассекс. Ранее их фамилия была Маунтбеттен-Виндзор.

Наименование титула пригодится паре для популяризации новых проектов.

Ранее сообщалось, что у принца Гарри мало шансов претендовать на престол Великобритании.