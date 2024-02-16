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Алексей Навальный* в разговоре с членом ОНК признавал, что совершал нарушения, которые вызывали обоснованные дисциплинарные наказания

Член СПЧ Алексей Мельников: Навальный* признавал в разговорах с членом ОНК справедливость помещения в ШИЗО

0:54
Общество

Алексей Навальный признавал, что совершал нарушения, которые вызывали обоснованную дисциплинарную ответственность, однако считал, что наказание, которое ему было назначено, не соответствовало тяжести нарушений. 

Член СПЧ Алексей Мельников: Навальный* признавал в разговорах с членом ОНК справедливость помещения в ШИЗО
Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Feldman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Алексей Мельников, ответственный секретарь Открытой Народной Комиссии (ОНК) поделился деталями своих встреч с Навальным во время его содержания в колонии во Владимирской области.

"В то время, когда я его посещал во Владимирской области, мы с ним говорили о его выдворениях в ШИЗО, я призывал его перестать нарушать ПВР, дабы избежать дальнейших попаданий в штрафной изолятор. Он подтверждал, что да, он допускал нарушения.", - написал Мельников.

Он также отметил, что Навальный подтверждал свои нарушения, но считал, что тяжесть нарушений превышает наказание.

* - Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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