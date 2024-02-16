Алексей Навальный* в разговоре с членом ОНК признавал, что совершал нарушения, которые вызывали обоснованные дисциплинарные наказания

Алексей Навальный признавал, что совершал нарушения, которые вызывали обоснованную дисциплинарную ответственность, однако считал, что наказание, которое ему было назначено, не соответствовало тяжести нарушений.
Алексей Мельников, ответственный секретарь Открытой Народной Комиссии (ОНК) поделился деталями своих встреч с Навальным во время его содержания в колонии во Владимирской области.
"В то время, когда я его посещал во Владимирской области, мы с ним говорили о его выдворениях в ШИЗО, я призывал его перестать нарушать ПВР, дабы избежать дальнейших попаданий в штрафной изолятор. Он подтверждал, что да, он допускал нарушения.", - написал Мельников.
Он также отметил, что Навальный подтверждал свои нарушения, но считал, что тяжесть нарушений превышает наказание.
* - Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
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