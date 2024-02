Пенсионеры могут заработать в разы больше, чем вы думали

В Государственной Думе РФ высказали идею о необходимости индексации пенсий для работающих пенсионеров с целью решения проблемы кадрового голода в стране. Предложение обосновано экономической нехваткой кадров и возможностью увеличения доходов бюджета.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0