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Индексация пенсий работающим пенсионерам: выгода для страны и граждан

Общество

В Государственной Думе РФ высказали идею о необходимости индексации пенсий для работающих пенсионеров с целью решения проблемы кадрового голода в стране. Предложение обосновано экономической нехваткой кадров и возможностью увеличения доходов бюджета.

Индексация пенсий работающим пенсионерам: выгода для страны и граждан
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно экспертным оценкам, индексация пенсий может стимулировать работу пожилых граждан и снизить серую экономику, однако нынешняя пенсионная реформа исключает такие возможности. Об этом сообщает URA.RU.

Акцентируется внимание на том, что отказ от индексации может привести к утечке средств в серую зону и ущербу для бюджета государства. В рамках реформы планируется проведение индексаций пенсий, а также корректировки социальных выплат для пенсионеров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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