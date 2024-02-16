Пенсионеры могут заработать в разы больше, чем вы думали

Индексация пенсий работающим пенсионерам: выгода для страны и граждан

В Государственной Думе РФ высказали идею о необходимости индексации пенсий для работающих пенсионеров с целью решения проблемы кадрового голода в стране. Предложение обосновано экономической нехваткой кадров и возможностью увеличения доходов бюджета.

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Согласно экспертным оценкам, индексация пенсий может стимулировать работу пожилых граждан и снизить серую экономику, однако нынешняя пенсионная реформа исключает такие возможности. Об этом сообщает URA.RU.

Акцентируется внимание на том, что отказ от индексации может привести к утечке средств в серую зону и ущербу для бюджета государства. В рамках реформы планируется проведение индексаций пенсий, а также корректировки социальных выплат для пенсионеров.