Будущий президент: в Нижневартовске родился Владимир-Путин по фамилии Гошгарович

В Нижневартовске новорожденного назвали Владимир-Путин

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Супруги Гошгарович из города Нижневартовска назвали своего новорожденного сына именем Владимир-Путин. Эту информацию подтвердили в местном отделе ЗАГС, отметив, что мальчик появился на свет 9 февраля 2024 года, имея вес 4,1 кг и рост 56 см, сообщает "Радио 1".

Фото: Freepik

С точки зрения закона

Имя, выбранное для ребенка — Владимир-Путин, не противоречит законодательству. В соответствии с поправкой в Федеральный закон от 1 мая 2017 года №94-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью Федерального закона "Об актах гражданского состояния", родители имеют право выбирать имя для своего ребенка, но оно не должно содержать цифры, буквенно-цифровые комбинации, символы или нецензурные выражения. Принятая поправка исключает использование подобных элементов в именах детей.

Примеры неприемлемых имен были обсуждены в ходе законодательного процесса. В частности, некоторые имена, которые ранее считались нормальными, теперь могут рассматриваться как нецензурные. Например, имя Херонимо, данное нескольким мальчикам в честь известного футболиста, теперь подпадает под запрет.

Также был упомянут случай девочки по имени Медмия, названной в честь Дмитрия Медведева. Еще одним примером было имя Влапунал, данное мальчику в Хакасии в 2007 году, являющееся сокращением от "Владимир Путин наш лидер".

Психологический аспект

Согласно кандидату психологических наук и психологу Михаилу Хорсу, когда родители дают ребенку имя известного человека, они, вероятно, хотят, чтобы ребенок в чем-то напоминал этого человека. Он подчеркивает, что реакция на имя будет зависеть от того, как ребенок воспримет это имя. Если ребенок будет считать, что его родители обременят его таким именем, это может привести к эмоциональному стрессу и поведенческим проблемам. Однако, если ребенок будет видеть позитивные аспекты в своем имени, это может способствовать его уверенности и успехам.

Важно, чтобы базовое убеждение ребенка было положительным относительно его имени, несмотря на возможные дразнилки со стороны окружающих.